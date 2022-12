Près de Lyon : Lylou, disparue depuis mi-octobre, a été retrouvée saine et sauve

L’adolescente, habituée des fugues, avait quitté son domicile de Genay depuis le 10 octobre dernier et n’avait plus donné signe de vie.

Selon BFM-TV, la mère de la jeune fille de 13 ans a finalement réussi à la retrouver dans la nuit de vendredi à samedi, à la veille de Noël.

Lylou serait saine et sauve, simplement très fatiguée. On ne connait pas encore les conditions dans lesquelles l’ado a passé ces deux mois et demi de fugue. Ni celles de ses retrouvailles avec ses proches.

La mère de Lylou, considérant que les appels à témoins de la gendarmerie ne suffisaient pas, avait été sur le plateau de Touche pas à mon Poste sur C8. Elle avait alors indiqué craindre que sa fille, victime d’un viol collectif à l’âge de 10 ans, soit sous l’influence de personnes mal intentionnées.