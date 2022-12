Disparition de Lylou près de Lyon : la gendarmerie nationale relance son appel à témoins

La gendarmerie nationale a décidée de relancer l’appel à témoins initialement déclenchée dans le Rhône.

L’adolescente de 13 ans a quitté son domicile de Genay le 10 octobre dans l’après-midi et n’a plus donné de nouvelles à ses proches depuis.

Elle a les cheveux noirs mi-longs, les yeux verts et des tâches de rousseur, ainsi qu’un piercing au nez. Elle fait 1m60 et est de corpulence moyenne.

Lors de sa disparition, elle portait un trop top bleu ciel et un pantalon de jogging noir.

Sa mère avait pris le relais des enquêteurs en mobilisant des médias et notamment l’émission Touche Pas à Mon Poste pour donner davantage de détails sur Lylou et tenter d’obtenir des informations sur sa localisation. Victime d’un viol collectif à 10 ans, elle a depuis réalisé plusieurs fugues. Selon sa mère, elle pourrait être actuellement sous l’influence de personnes mal intentionnées.

Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter les enquêteurs de la brigade de recherches de Lyon au 06 23 60 26 67 ou par mail sur recherche69.lylou@gendarmerie.interieur.gouv.fr.