Lyon : une jeune fille de 12 ans activement recherchée depuis six jours

La jeune fille âgée de 12 ans n’a plus donné de nouvelles depuis sa disparition dans la nuit du 16 au 17 juin dans la Drôme. L’adolescente pourrait avoir fugué sous l’influence de personnes malveillantes d’après ses proches qui remuent ciel et terre pour tenter de la retrouver.

D’après sa mère, habitant à Lyon, Lylou pourrait être revenue dans la capitale des Gaules. La jeune fille portée disparue est un peu ronde, a les yeux verts, les cheveux noirs mi-longs et plusieurs piercings aux oreilles. Elle mesure 1m64 et fait plus âgée que son âge.

Toute personne qui aurait des informations utiles à l’enquête est priée de contacter la gendarmerie de Neuville-sur-Saône au 04 78 91 30 45, ou celle de Moras-en-Valloire au 04 75 31 90 61.