Lyon : toutes les augmentations de tarifs TCL au 1er janvier

Votée il y a quelques semaines par les élus de la majorité écologiste, la grille comprend sept changements pour toute l’année 2023.

Le plus notable est l’augmentation du prix du ticket unité. Il augmente de 10 centimes pour arriver à la barre symbolique des 2 euros. Si vous l’achetez à bord d’un bus, il sera à 2,30 euros (+10 centimes).

Les tickets 2h, Soirée, 24h, Famille, 48h, 72h, 7 jours, carnet de 10, carnet jeune, carnet famille nombreuse, TCL en fête et de groupe augmentent également (voir ci-dessous).

Le ticket du funiculaire, à 3 euros en 2022, est désormais à 3,50 euros.

Les abonnements ne sont pas épargnés par la hausse. Le plus souscrit, l’abonnement 26-64 ans mensuel, passe de 66,40 euros à 69,40 euros.

Les abonnements jeunes et scolaires augmenteront également d’un euro, mais à partir de septembre 2023.

Enfin, il vous coûtera également plus cher en 2023 d’emprunter les réseaux de Cars du Rhône et Libellule de Villefranche-sur-Saône. Les tickets à l’unité prennent chacun 10 centimes.

Pour justifier cette hausse moyenne de 3,3%, le Sytral évoque un impact de 20 millions d’euros sur ses comptes "du fait de la forte augmentation du coût de l’énergie".

"Cette hausse n’impactera pas les usagers les plus vulnérables que nous avons souhaités protéger. Les bénéficiaires de la tarification solidaire et les jeunes de 18 à 25 ans ne verront pas leurs abonnements augmenter, ce qui représente près de 60% des 460 000 abonnés", indiquait le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

La mesure est rarement populaire. Cette année, elle l'est encore moins à cause des arrêts trop fréquents du réseau de métros à cause de pannes et incidents.