Les Halles du Grand Hôtel-Dieu à Lyon ? C’est fini !

Les Halles du Grand Hôtel-Dieu ne verront pas 2023. Elles ont définitivement fermé leurs portes samedi dernier à la veille de la nouvelle année.

"Quelques mois après les départs de la boucherie Trolliet fin juillet et de la Maison Vianey en septembre, nous avons partagé avec les commerçants partenaires le même constat d’un contexte économique restant difficile à l’issue de crises consécutives, celle de la Covid-19 et, plus en amont, celle du mouvement des Gilets jaunes. Nous ne pouvons plus poursuivre notre développement dans de bonnes conditions", peut-on lire ce mardi matin dans un communiqué.

Imaginées par le traiteur Jean-Paul Pignol comme un pendant des célèbres Halles Paul-Bocuse, elles auront fait illusion presque quatre ans. Faute de clientèle suffisante, loyer trop élevé, de grandes maisons avaient donc été découragées ces derniers mois.

"Il va y avoir j’espère beaucoup de monde au sein de la Cité Internationale de la Gastronomie, donc davantage de passage. Ça peut aider probablement les commerces. Mais c’est un modèle privé, avec des loyers peut être élevés. C’est au propriétaire de régler les choses", nous indiquait Bruno Bernard à l’automne dernier. Le président de la Métropole "souhaite naturellement que ce lieu magnifique soit pleinement occupé, y compris en termes de commerces". Mais à ses yeux, "c’est un problème privé, ce n’est pas le nôtre". Bonne ambiance entre l’ancien et le nouveau propriétaire du site…

Au sein des dizaines de boutiques qui ont pris place au Grand Hôtel-Dieu, rares sont celles qui acceptaient de s’exprimer.

Les spécialistes des centres commerciaux, et ils sont légion à Lyon, vous diront que deux choses sont primordiales pour favoriser leur succès : la diversité et l’accessibilité des boutiques, et la convivialité du site. Or, au Grand Hôtel-Dieu, on s’entête encore à proposer du haut de gamme, voire du luxe, dans un décor vide et froid. Scaprim, chargé par le Crédit Agricole de gérer et trouver des candidats pour les locaux vacants, va avoir du pain sur la planche avec les Halles.