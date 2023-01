Les journalistes sportifs français élisent Caroline Garcia et Karim Benzema sportifs de l’année

Et ce sont les lyonnais Caroline Garcia et Karim Benzema qui raflent la mise en étant élus "Champion de l’année 2022".

De quoi bien commencer 2023 pour eux. Caroline Garcia et Karim Benzema, originaires de Lyon, ont été élus respectivement "Championne" et "Champion" de l’année 2022 par l’Union des journalistes de sports en France.

Les journalistes sportifs français étaient invités à voter entre le 24 novembre et le 31 décembre 2022.

La saison au sommet pour Benzema

Fort d’avoir rapporté une 14ème Ligue des Champions et d’une Liga au Real Madrid en étant le meilleur buteur des deux compétitions, Karim Benzema a été récompensé du Graal individuel ultime pour un footballeur : le Ballon d’Or. Et il l’a gagné d’une large tête. L’attaquant des Merengue a reçu pas moins de 36,90% des voix, loin devant Sadio Mané, deuxième avec 12,97%.

Tête d’affiche du club de la capitale espagnole depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, ce Ballon d’Or vient récompenser une saison où le natif de Bron était au sommet de son art. Il a d’ailleurs présenté ce trophée aux supporters lyonnais lors de la mi-temps du match contre Nice le 11 novembre dernier.

Kylian Mbappé et Antoine Dupont complètent le podium dans la catégorie "Champion de l’année".

La meilleure saison de sa carrière pour Garcia

La Lyonnaise a réalisé le meilleur exercice de sa carrière, aussi bien au niveau des titres, que dans sa manière de jouer sur le terrain. Et pourtant, peu de choses présageaient d’une telle saison début janvier 2022. Entre la déception à l’Open d’Australie et une 74ème place mondiale pour commencer la saison, Caroline Garcia a finalement remporté 4 titres en 2022. Deux WTA 250, à Bad Homburg et Varsovie, le WTA 1000 de Cincinnati et surtout le Masters de Fort Worth en octobre dernier, tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de la saison. Elle est seulement la deuxième Française à réaliser cette performance, après Amélie Mauresmo en 2005.

Avec une montée en puissance tout au long de la saison, Caroline Garcia a aussi atteint les demi-finales de l’US Open en septembre dernier. Forte de sa collaboration fructueuse avec son entraîneur Juan Pablo Guzman, arrivé en novembre 2022, la numéro 4 mondiale a annoncé la continuité de ce partenariat pour 2023.

Pour débuter la saison et parce qu’elle est ambassadrice du tournoi, la native de Saint-Germain-en-Laye a d’ailleurs confirmé sa présence pour l’édition 2023 de l’Open 6ème Sens qui se déroulera du 28 janvier au 4 février prochain, à Lyon.

Elle a notamment devancé la cycliste Pauline Ferrand-Prévot et la biathlète Justine Braisaz-Bouchet.

A noter la présence de l’ancien joueur de l’ASVEL Victor Wenbanyama comme étant l’espoir de l’année. Les matchs du joueur des Metropolitans 92, qui fête ses 19 ans ce mercredi, sont spécialement retransmis aux Etats-Unis. Signe de l’attente qu’il y a autour de ce joueur de l’autre côté de l’Atlantique. Victor Wenbanyama est d’ailleurs attendu comme étant le futur numéro 1 de la Draft NBA de 2023, signe qu’il est considéré comme étant le meilleur jeune pour la cuvée de cette année, devant les prospects américains.