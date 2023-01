Nuits de Fourvière : présentation du nouveau duo qui remplace Dominique Delorme

Il va être remplacé par un duo composé d’Emmanuelle Durand et Vincent Anglade. Ils sont respectivement la secrétaire générale de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon depuis 2016 et Responsable des musiques actuelles et de projets pluridisciplinaires à la Philharmonie de Paris depuis 2004.

Les deux nouveaux dirigeants n’entreront en poste qu’à partir du 1er avril, date à laquelle Dominique Delorme quittera ses fonctions. Jusque-là, Emmanuelle Durand et Vincent Anglade restent au sein de leurs postes respectifs.

Même s’il faudra attendre mars 2024 pour avoir la première programmation du duo, quelques pistes ont tout de même été lancées. Emmanuelle Durand veut avant tout "connecter le festival aux enjeux de notre société". Pour cela, les Nuits de Fourvière seront "écoresponsables" et un travail d’échange aura lieu avec les habitants.

Toujours selon la nouvelle dirigeante, il est important de "mettre les habitants au cœur du projet […] que chacun trouve un espace d’expression qui lui ressemble". Voilà le maître-mot des prochains festivals : la cohabitation.

Des "Petites Nuits" aux "Nuits nomades"

Parmi les quelques projets en discussion, les "Petites Nuits" seront dédiées aux enfants ainsi qu’aux familles. Le projet "Mes Nuits" aura quant à lui vocation de permettre aux habitants de s’approprier le festival. Même si elles ne sont pas encore clairement définies, ces Nuits pourraient voir se constituer un conseil de jeunes ou organiser une soirée de clôture avec les habitants.

Enfin, en dehors du festival, les "Nuits nomades" auront lieu toute l’année et cela consistera à des "formes artistiques avec un ou deux artistes pour des tournées pour les habitants qui ne viendraient pas aux Nuits" explique Vincent Anglade.

Malgré ces changements, le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard tient à rappeler que les Nuits resteront dans la même lignée que les précédentes : "La nouvelle direction doit s’appuyer sur les acquis solides des Nuits de Fourvière." Le lien avec le Lugdunum Musée et Théâtres romains sera également conservé.

De son côté, Dominique Delorme se dit "ravi de laisser la main à des camarades de jeu". Selon lui, il est important "d’avoir la maîtrise de passer le relais après 21 ans de bonheur".

Pour rappel, en 2022, les Nuits de Fourvière ont organisé 178 représentations et ont attiré 153 000 spectateurs. L’annonce du programme complet de l’édition 2023 aura lieu début mars.

A.C.