Lyon : un rassemblement ce dimanche en hommage à Lucas, victime de harcèlement scolaire

Si l’enquête n’a pas encore déterminé de liens entre le harcèlement et le geste désespéré de l’adolescent comme l’a indiqué le procureur de la République d’Epinal vendredi, des hommages et des appels aux rassemblements se succèdent.

Ce sera le cas ce dimanche à Lyon. A l’appel du collectif Fiertés en lutte, il se déroulera à 17h place de la Comédie dans le 1er arrondissement.

"L’homophobie tue, nous continuerons de la combattre de toutes nos forces partout, tout le temps", déclarent les organisateurs.

Les obsèques de Lucas avaient lieu samedi. Une marche blanche doit aussi se dérouler à Golbey, aucune date n’a encore été fixée. "C'est vraiment le temps du choc et du chagrin, le temps des vérifications et des réponses va arriver", a déclaré à la presse Me Catherine Faivre, l'avocate de la mère de Lucas.