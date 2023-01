Lyon : Pierre-Yves Lenoir remplacera Claudia Stavisky à la tête du Théâtre des Célestins

Après 23 ans au service du Théâtre des Célestins dont elle assurait la direction artistique, elle quittera ses fonctions en juillet prochain.

Pour Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture, le Théâtre est devenu grâce à Claudia Stavisky "plus qu'un lieu de diffusion de spectacles".

Dans un communiqué de presse ce lundi, la Ville de Lyon annonce avoir trouvé son remplaçant. Il s'agit de Pierre-Yves Lenoir, actuel coordinateur de l'institution culturelle de la Presqu'île et qui prendra donc du galon à l'été 2023.

Le projet de l'actuel codirecteur du Théâtre des Célestins sera "à la fois de poursuivre et transformer l'action de Claudia Stavisky" en portant et développant un projet "qui prenne en compte tous les enjeux de transformation des esthétiques, de renouvellement du public et de responsabilité sociétale. Un projet qui se veut à la fois fidèle et innovant, en imaginant notamment de nouvelles formes de collaborations".

Cela passera par l'intégration à ses côtés de six artistes associés, trois hommes et trois femmes, qui devront "réinventer cette Maison de création" dès la saison 2023-2024 en engageant un dialogue permanent.

Pour Grégory Doucet, maire de Lyon, "le Théâtre des Célestins, par sa programmation remarquable, offre des moments de partage, de voyage et d'émotion, mais aussi une ouverture singulière sur l'ailleurs et l'altérité. Abritant la jeune création comme des artistes confirmés, il s'affirme comme un haut-lieu de production artistique".