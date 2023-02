"Aucun dégât majeur" : le Théâtre des Célestins de Lyon rouvre ses portes ce mardi après un incendie

Plus de 70 pompiers ont été mobilisés ce lundi en fin d’après-midi au Théâtre des Célestins suite à un début d'incendie qui n’a pas fait de blessé. Ce dernier s’est déclaré dans la cage de l’ascenseur. Une gaine électrique en serait à l’origine.

"Grâce à l’impressionnant dispositif mis en place et à la rapidité de leur intervention, le bâtiment a été sauvegardé et aucun dégât majeur et de nature à entraver le fonctionnement du Théâtre n’est à déplorer", communique ce mardi à la mi-journée l’établissement culturel.

Le Théâtre des Célestins va donc de nouveau pouvoir accueillir le public dès ce mardi soir. A noter que l’ascenseur permettant l’accès à la Grande salle des lieux pour les personnes à mobilité réduite ne fonctionne pas pour le moment.