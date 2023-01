Laurent Legendre (LFI) : "Le gouvernement bloque le pays avec une réforme injuste"

Jeudi, plus d'un million de personnes ont défilé dans les rues de France contre la réforme des retraites. Pour Laurent Legendre, c'est une "mobilisation historique" contre une "réforme injuste et injustifiée".

"La démocratie, ce n'est pas un vote tous les cinq ans. Ce sont les manifestations et pétitions qui font comprendre au gouvernement qu'il va créer des violences et des blocages. Le gouvernement bloque le pays avec une réforme injuste", estime l'élu métropolitain.

Le membre de la France insoumise ne fait pas partie de ceux qui aimeraient voir Jean-Luc Mélenchon se mettre en retrait. Pour lui, "il représente l'opposition au gouvernement et le fait qu'un autre monde est possible". Par contre, il est moins fan d'Adrien Quatennnens, qui "s'honorerait à retourner devant les électeurs pour savoir s'il peut continuer ou pas son mandat".

Plus localement, certains dossiers sont tendus entre les écologistes et leurs partenaires à la Métropole. "Nos opposants sont la droite et l'extrême-droite. Mais à la Métropole aujourd'hui, on peut mieux faire sur un certain nombre de points qui peuvent paraître anecdotiques mais qui sont très importants", note Laurent Legendre, au sujet notamment de la ZFE et de l'expérimentation du RSA.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Manifestation contre la réforme des retraites

02:46 Jean-Luc Mélenchon

04:13 Dissensions avec les écologistes à la Métropole

09:31 Adrien Quatennens