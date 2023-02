Lyon : des dealers interpellés sur les pentes de la Croix-Rousse, près d’établissements scolaires

Selon la DDSP du Rhône, des policiers nationaux ont réussi à interpeller deux dealers présumés ce mardi sur place. Les agents avaient eu échos d’un renseignement qui désignait ce lieu situé sur les pentes de la Croix-Rousse, aux abords d’établissements scolaires. Après une surveillance, ce sont donc deux jeunes individus âgés de 19 et 24 ans qui ont été arrêtés et placés en garde à vue. Sur le plus jeune, une forte somme d’argent a été découverte. A son domicile, un important butin a aussi été retrouvé, planqué dans un coffre-fort.

Déjà bien connus de la justice pour de précédentes condamnations, les deux hommes ont été présentés au parquet de Lyon ce jeudi en vue d’un jugement en comparution immédiate.