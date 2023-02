Grève contre la réforme des retraites ce mardi à Lyon : le détail des perturbations TCL

Par ricochet, le trafic TCL sera perturbé, en raison de l'absence d'agents grévistes.

Keolis a dévoilé le détail des perturbations à prévoir mardi. Et elles sont plus faibles que lors des deux premières manifestations contre le projet gouvernemental.

Ainsi, tous les métros circuleront, mais avec des particularités. Le métro A circulera avec une fréquence de 4 minutes, et s'arrêtera totalement entre 17h et 18h. La ligne B circulera normalement, mais s'arrêtera comme prévu à 21h15 pour laisser place à des bus-relais. La ligne C circulera normalement, mais s'arrêtera aussi temporairement entre 17h et 18h. Enfin, le métro D aura une fréquence de 3 minutes le matin et circulera normalement l'après-midi et le soir.

Côté tramways, les lignes T3, T6 et T7 circuleront normalement. Les T1 et T2 auront une fréquence de 6 à 7 minutes. Le T4 proposera une voiture toutes les 8 à 10 minutes. Enfin le T5 sera limité à Parc du Chêne avec une fréquence de 15 minutes.

Tous les bus circuleront normalement sauf les lignes C12, C25, 14, 52, 63 et 88 qui auront une fréquence allégée.

Pas de problème également pour les funiculaires, sauf le F2 actuellement en maintenance, et les agences TCL.