Meurtre filmé à Lyon : un troisième suspect en fuite, le mobile toujours inconnu

Après la découverte du corps sans vie d’un homme de 54 ans dimanche vers 4h du matin dans un logement sur le quai Perrache à Lyon, les investigations ont permis d’identifier un nouveau suspect. Alors que deux hommes, âgés de 39 et 42 ans, sont toujours en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour meurtre en bande organisée, les enquêteurs recherchent un troisième individu qui pourrait être lié au crime. Des investigations sont en cours pour retrouver cet homme en fuite.

Pour rappel, 30 heures avant la découverte du corps, la police avait été alertée via la plateforme Pharos de la diffusion en direct sur Tik Tok d’un contenu très choquant. On voyait alors, vendredi soir, un ou plusieurs individus pratiquer des actes de torture sur un homme dont le physique correspond à celui trouvé mort dimanche matin dans le 2e arrondissement de Lyon. Un viol pourrait notamment avoir été filmé par le ou les bourreaux, en plus des coups portés. Les deux suspects avaient été interpellés alors qu'ils étaient en train de dormir dans la chambre attenante au salon du logement, là où la victime avait été trouvée couverte de traces de coups.

Selon le voisinage, les rixes étaient courantes dans ce logement vraisemblablement occupés par des personnes sans domicile fixe du secteur. La police aurait ainsi écarté la piste d’un règlement de comptes entre ces marginaux. Les circonstances exactes et le mobile de ce passage à l’acte sont toujours inconnues. Une autopsie devait être pratiquée ce mardi.