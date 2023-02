Deux Fenottes disputeront le Tournoi de France, la défenseure et capitaine Wendie Renard et l’attaquante Delphine Cascarino, pour tenter d’emporter cette compétition amicale pour la troisième fois d’affilée. Melvine Malard et Selma Bacha, blessées, ne prendront pas part au rassemblement. Amel Majri, de retour sur les terrains, n’a pas été rappelée. (Lire la suite sur Lyon Foot)

La 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗕𝗹𝗲𝘂𝗲𝘀 pour la 3e édition du Tournoi de France 🏆🇫🇷



Premières convocations pour Manon Heil et Maëlle Lakrar 👋#FiersdetreBleues pic.twitter.com/BxFojYG08u — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 8, 2023