Lyon : il n'y aura pas d'édition 2023 de l'Inversion Fest

Le festival organisé l'été dernier en juin par le LOU Rugby au Matmut Stadium de Gerland ne sera pas reconduit en 2023.

Selon Radio Scoop, l'évènement a été déficitaire dans des proportions trop importantes pour envisager sereinement une deuxième édition.

Malgré de grosses affiches dégotées par Olympia Production (Orelsan, Stromae, M.I.A., PNL, Black Eyed Peas, SCH...), le taux de remplissage avait fortement déçu GL Events. Le groupe d'Olivier Ginon espérait 60 000 festivaliers sur deux jours, mais il n'y avait eu que 40 000 personnes au Matmut Stadium.

Malgré la subvention de 500 000 euros de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour soutenir l'Inversion Fest, les pertes financières seraient colossales. Le président du LOU Yann Roubert nous avait concédé en juin dernier qu'une "première édition, ce n'est pas rentable. Le festival n'aurait pas eu lieu sans la Région. J'aimerais bien que les autres collectivités se mobilisent". Il faut croire que personne n'a suivi le mouvement.

Le LOU Rugby a peut-être vu trop grand pour lancer son festival qui proposait deux scènes et des artistes internationaux. Il va donc falloir attendre avant de revoir Olivier Ginon aller chercher Jean-Michel Aulas sur son terrain. Il est toutefois possible à l'avenir que GL Events retente sa chance, avec un format différent et plus pérenne.