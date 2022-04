La programmation de l'Inversion Fest de Lyon bouclée : Sasso et L'Allemand également invités

C'est officiel, les 17 et 18 juin prochain, le Matmut Stadium de Gerland accueillera la première édition du festival du LOU Rugby et d'Olympia Production.

On savait déjà que Stromae, les Black Eyed Peas, Orelsan, PNL, M.I.A. ou encore SCH seraient présents. OBOY, Laylow, Central Cee, Pa Salieu, Sampa the Great, James BKS et CKAY sont également confirmés.

Les organisateurs ont décidé d'inviter aussi des artistes lyonnais à se produire sur la scène de Gerland. Les rappeurs Sasso et L'Allemand partageront donc l'affiche avec les artistes du 17 juin. Cela tombe bien, leur projet commun, "2 Lions", sera sorti un mois auparavant.

Pour rappel, la billetterie est ouverte. Elle propose un pass 1 jour à partir de 55 euros et un pass 2 jours à partir de 90 euros.