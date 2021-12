Yann Roubert : "L'Inversion Fest, c'est un gros risque que l'on prend, avec de gros investissements"

Il y a peu, le LOU Rugby surprenait tout le monde en annonçant l'Inversion Fest, un évènement programmé les 17 et 18 juin prochain, avec Stromae, PNL, Orelsan ou encore les Black Eyed Peas attendus au Matmut Stadium de Gerland.

"Il fallait créer ce festival, la place était libre. Voilà pourquoi on s'est positionné", indique Yann Roubert.

On se souvient que cette programmation, ces dates, cette ambition étaient pourtant portés par l'OL et son Felyn Festival, annulé à deux reprises à cause du Covid-19. La guerre entre Jean-Michel Aulas et Olivier Ginon est-elle relancée ? "Il y a de la place pour le rugby et pour le foot, pour le Groupama Stadium et pour le Matmut Stadium, avec deux positionnements différents. On a parfois des concurrences sur des évènements ponctuels, ça prouve la richesse de l'offre pour les Lyonnais et c'est tant mieux", désamorce Yann Roubert.

Le président du LOU espère "30 000 personnes chaque jour" du festival à l'été 2022.

"C'est un gros risque que l'on prend, avec de gros investissements. Ca n'a aucune chance d'être bénéficiaire ou à l'équilibre la première année sans l'aide des collectivités, du public et des partenaires", poursuit-il.

Avec GL Events derrière, peut-on vraiment s'inquiéter ? "On doit faire attention, on n'est pas un puits sans fond", conclut Yann Roubert.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.