Lyon : M.I.A. rejoint la programmation de l'Inversion Fest

Les organisateurs de l'évènement (LOU Rugby et GL Events) prévu les 17 et 18 juin au Matmut Stadium de Gerland avaient promis que des artistes féminines rejoindraient Stromae, PNL, Black Eyed Peas, Orelsan, SCH, Ckay et James BKS.

Promesse tenue puisque M.I.A a notamment été rajoutée à la programmation. L'artiste anglaise, popularisée avec ses mégatitres Paper Planes (Slumdog Millionnaire) et Bad Girls, sera la tête d'affiche côté femmes.

Laylow, Central CEE, PA Salieu, Oboy, Sampa the Great et Pip Millett sont également au programme de ces deux jours de concerts.

La billetterie de l'Inversion Fest est toujours ouverte.