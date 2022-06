Yann Roubert : "J'aimerais bien que les autres collectivités se mobilisent pour l'Inversion Fest"

Le LOU Rugby a vécu une saison mitigée avec un premier titre européen mais une non-qualification en phases finales de Top 14 : "On reste sur notre faim en Top 14. Mais avoir un titre, ça ne se galvaude pas et c'est une très belle étape dans la construction et la progression du club", analyse Yann Roubert.

Le président du club veut "souffler sur les braises du rugby à Lyon pour que ça devienne un vrai brasier". "Nos résultats, c'est la multiplication de notre talent par notre cohésion", poursuit-il.

GL Events organisait vendredi et samedi l'Inversion Fest au Matmut Stadium de Gerland avec 40 000 personnes. Une "belle première édition" qui en appelle d'autres. Yann Roubert salue le "soutien précieux de la Région. "Une première édition, ce n'est pas rentable. Le festival n'aurait pas eu lieu sans la Région. J'aimerais bien que les autres collectivités se mobilisent".

Yann Roubert réagit aussi à la vente de l'OL et aux souhaits du nouveau propriétaire américain de développer les évènements à Décines. "On sera parfois en concurrence mais de manière très ponctuelle. On l'est déjà avec le foot et le rugby", note le président du LOU.

00:00 Titre européen

00:54 Célébrations avec la Ville de Lyon

01:57 Changement d'entraîneur

02:50 Passer un cap

03:25 Joueurs stars

04:54 Budget du LOU

06:17 Développement du Matmut Stadium

07:40 Inversion Fest

08:50 Sécurité de l'évènement

09:50 Subvention de la Région

11:07 OL sous pavillon américain

12:53 Casquettes de Yann Roubert

14:16 Ambitions pour 22-23