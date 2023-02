"Le centre vit très bien" : une année 2022 très positive pour Westfield la Part-Dieu

28,12 millions de visiteurs ont franchi les portes du centre commercial de la Part-Dieu l’année dernière à Lyon. Un chiffre encourageant, proche des années d’avant covid avec des pics pouvant atteindre plus de 150 000 visiteurs par jours avant noël. Ce chiffre montre bien que l’impact de la pandémie est derrière eux désormais. Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre commercial explique très bien cette tendance. "L’année 2022 avait démarré un peu difficilement, mais dès début avril la fréquentation a commencé à s’envoler, pour au final nous permettre de nous rapprocher de la fréquentation de plus de 30 millions de visiteurs en 2019. Bien loin des 18 millions de visiteurs des deux années covid, on est vraiment très à l’aise avec ces performances."

Cette réussite n’est pas anodine. C’est parce que le centre a réussi à se transformer en véritable "lieu de vie" qu’il a pu réussir cette performance. L’extension d’une nouvelle aile de plus de 20 000m² ainsi que l’ajout de 28 restaurants avec les Tables situé au troisième niveau, le tout couplé au Food Society a permis au centre de diversifier son offre. "C’est selon moi les trois éléments clés" décrit le directeur.

La Part Dieu a bien sûr pu compter sur la venue de grandes enseignes de prêt à porter très demandées comme Stradivarius ou encore Snipes, elle va aussi agrandir les boutique victime de leur succès comme Primark qui va gagner plus de 1500m². "Le centre vit très bien puisque nous avons entre 2 et 3 ouvertures de nouveaux magasins dans le centre. Les box vides le sont en majorité parce qu’ils sont en restructuration. On observe aussi que le panier moyen est passé en déclaratif de 87 euros à 120 euros en 2022."

Avec 270 enseignes au sein du centre, peu de gros noms manquent encore à l’appel. Avec le renouvellement régulier le président annonce pour cette année l’arrivée de boutique dans l’univers de la maison aussi de l’ameublement qui fait actuellement défaut dans le centre. Jean-Philippe Pelou-Daniel espère également l’arrivée d’une boutique de bricolage outillage dans les prochaines années.

Dans la tête des gens, la Part-Dieu ce n’est plus simplement un centre commercial, puisque désormais 38 % des utilisateurs viennent pour la nourriture et 20% disent venir pour les loisirs comme le cinéma UGC. "Il faut savoir que d’une vingtaine d'offres food on est passé à cinquante cette année. On a su s’adapter à la demande des clients. Les Tables sont un énorme succès et c’est pour ça qu’on l’a fait ". Jean-Philippe Pelou-Daniel annonce aussi que les demandes sont énormes. Dès qu’un restaurant s’en va, il y a de nombreuses demandes pour prendre sa place. C’est d’ailleurs ce qui va permettre à Popeye, l’une des plus grandes enseignes de fast-food américaine d’ouvrir prochainement dans le centre. La restructuration du cinéma va aussi permettre d’ouvrir un centre de loisirs La Tête dans les nuages. Les murs d’escalade Hapik permettent aussi de diversifier la clientèle qui vient dans le centre commercial.

"Le centre se tourne également vers la culture ainsi que vers la végétalisation de son site." Le directeur du centre commercial veut aussi « permettre à tout le monde d’accéder à la culture ». Pour cela cette année il a multiplié les manifestations culturelles au sein du centre, la dernière en date c’est la réalisation d’une fresque murale par l’artiste Timzdey. Les statues de plusieurs mètres de haut sur la place centrale vont bientôt disparaître pour laisser place à un nouveau projet culturel début avril.

La végétalisation du site est un élément central du renouvellement du centre commercial. Il y a une réelle volonté de verdir ce centre. Pour cela il compte plus de 7000m² de surface végétalisée dont 1 500m² de promenade paysagère pour "offrir une pause dans ce quartier très minéral" déclare le directeur.

Le directeur du centre est ambitieux pour cette année 2023. Il espère dépasser la fréquentation de 2019. Pour cela de nombreux projets sont prévus d’ici la fin d’année pour "Continuer d’améliorer le bien-être visiteur". L’un d’eux est d’ailleurs l’ouverture de ces passages traversant qui permettront par exemple au voyageur de la gare d’arriver directement en plein cœur du centre commercial. Elle compte bien entendu sur l’arrivée de nouvelles enseignes que les usagers attendent avec impatience. Westfield Part-Dieu va continuer de développer son parcours végétal et va l’aménager pour offrir aux visiteurs plus d’espace de détente avec l’aménagement de banc, de table mais aussi de terrains de pétanques. Augmenter les parkings à vélo, proposer encore plus de casier pour les voyageurs de la gare… De nombreux projets attendent encore le centre Westfield Part-Dieu qui est actuellement dans le top 30 des centres commerciaux les plus fréquentés du monde.