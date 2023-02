Séismes en Turquie et en Syrie : plus de 200 000 euros collectés dans les mosquées du Rhône

Si la Ville et la Métropole de Lyon ont chacune débloqué 50 000 euros à destination d'ONG déployées sur place, la solidarité des musulmans rhodaniens a été deux fois plus importante.

Ce vendredi, le recteur de la Grande mosquée de Lyon Kamel Kabtane annonce que plus de 200 000 euros ont été collectés dans les mosquées du département et de l'agglomération lyonnaise. Une somme qui a été confiée au Conseil des mosquées du Rhône et qui sera mis à disposition "des organismes humanitaires" en Turquie et en Syrie.