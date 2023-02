Patrick Véron : "Une fusion Couzon, Saint-Romain et Albigny, ça a du sens"

Au centre d'une polémique après les révélations de Médiacités sur la procédure judiciaire qui le lie à son ancienne maîtresse de nationalité russe, Patrick Véron se défend des accusations d'abus de bien social et d'une intervention pour que le titre de séjour de cette femme ne soit pas prolongé. "Mes avocats sont saisis. Tout ce qui est marqué dans cet article est faux. On va porter plainte contre les journalistes qui ont émis ces hypothèses", promet le maire de Couzon.

Patrick Véron est aussi revenu sur ses relations apaisées avec les écologistes de la Métropole de Lyon, qui prévoit de faire arriver la Voie Lyonnaise n°3 sur sa commune. "Une fois qu’ils sont élus, je ne vais pas faire opposition pendant six ans. Je vais travailler avec eux pendant ce mandat sur des projets qui vont dans le bon sens pour le Val de Saône. (...) Il y a un dialogue entre nous. On n’est pas d’accord sur tout, notamment la ZFE. Le gros sujet de divergence, c’est le logement. On a des difficultés à obtenir des permis de construire car les écologistes ne veulent pas densifier", indique l'édile.

Patrick Véron pourrait-il initier une fusion comme c'est actuellement le cas entre Oullins et Pierre-Bénite ? "On avait commencé à y réfléchir avec l’ancien maire de Saint-Romain-au-mont-d’Or. La fusion entre Pierre-Bénite et Oullins m’a redonné cette envie de faire de nos deux communes une seule commune dans x années. Elle existait il y a quatre siècles et s’appelait Saint-Romain-de-Couzon".

Le maire estime qu'Albigny et Curis pourraient aussi être incluses. "Ca ferait 10 000 habitants", note-t-il.

"Saint-Romain, Couzon, Albigny, ça a du sens", conclut Patrick Véron, qui estime qu'une telle fusion permet de "peser politiquement et d’avoir des recettes fiscales supplémentaires".

