Coupe de France : l'OL féminin hérite de Fleury en demi-finale

Deux jours après sa qualification poussive face à Reims et une séance de tirs au but sous tension, Lyon suivait d'un oeil averti le tirage au sort de ce lundi. Alors que le PSG et Thonon Evian Grand Genève (D2) étaient des adversaires potentiels, la poire a été coupée en deux avec Fleury. (Lire la suite sur Lyon Foot)