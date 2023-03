Nuits de Fourvière à Lyon : découvrez la programmation de l’édition 2023 !

Il y aura une nouvelle fois du beau monde aux Nuis de Fourvière. La programmation complète du festival a été dévoilé ce jeudi matin lors d’une conférence de presse. L’occasion pour Dominique Delorme, sur le départ, de présenter l’édition qui sera sa dernière en tant que directeur avant l’arrivée d’un nouveau duo à la tête de l’évènement : Emmanuelle Durand et Vincent Anglade.

Les spectateurs pourront notamment aller applaudir des noms qui avaient déjà été communiqués ces dernières semaines : Michel Polnareff, Florence Foresti, Benjamin Biolay, Zazie… On retrouvera également Christine and the Queens, le groupe Kassav’, Bernard Lavilliers, The Black Keys, Ben Harper, Imany sans oublier la lyonnaise Pomme. Le chorégraphe français, Philippe Découflé, ouvrira le bal le soir du 31 mai avec son spectacle Stereo.

Ce sont en tout 131 représentations qui sont prévues. L’ouverture de la billetterie est prévue le 15 mars à partir de midi.