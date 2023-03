Lyon : les accusés font appel, il y aura un second procès de l’incendie mortel de la route de Vienne

Selon le Progrès, Zouhaier B. et Zouhir H. ont décidé de faire appel du verdict du procès de l’incendie mortel de la route de Vienne.

Condamnés respectivement à 19 et 17 ans de réclusion criminelle pour avoir commandité l’incendie de leur boulangerie ZZ pour escroquer l’assurance et ouvrir un nouveau commerce, les deux associés continuent de clamer leur innocence. Ils auront donc droit à un second procès.

Pour rappel, cet incendie criminel s’était propagé aux étages supérieurs du 125 route de Vienne, piégeant une famille dans son appartement. Si le père avait pu s’en sortir par la fenêtre, sa femme enceinte et leur fillette de 4 ans avaient péri dans les flammes.

Le 8e arrondissement avait été profondément marqué par ce drame. La salle du Presbytère avait été renommée "Espace Clara-Anna" en 2021, du nom des deux victimes.

L’incendiaire, Adel B., avait été jugé par défaut en février dernier par la cour d’assises du Rhône et avait été condamné à 20 ans de prison. Il est actuellement incarcéré en Tunisie, pays où il s’était immédiatement réfugié après ses méfaits en 2019.