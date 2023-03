Jazz à Vienne : la programmation enfin dévoilée !

Plus de 200 000 festivaliers sont attendus pour cette 42ème édition qui se déroulera au Théâtre Antique, ainsi qu’au Club. La programmation complète vient d’être dévoilée ce jeudi matin.

Les festivités débuteront le mercredi 28 juin, avec Dee Dee Bridgewater & The Amazing Keystone Big Band en soirée d’ouverture. André Manoukian sera aussi sur scène ce soir-là, suivi de Big Band Brass, ainsi que Sarah Lenka & Macha Gharibian.

L’autre date à retenir est celle du vendredi 30 juin, où Oxmo Puccino sera sur la scène du Théâtre Antique de Vienne, aux côtés de Yaron Herman. On retrouvera également Sampa The Great, et Loyle Carner.

Le lendemain, le samedi 1er juillet, Jacob Banks et Lee Fields se partageront la soirée.

Marcus Miller, Norah Jones, Oxmo Puccino…

Rendez-vous le lundi 3 juillet pour voir la légende Marcus Miller, et Ezra Collective au Théâtre Antique, à partir de 20h30.

Selah Sue et Faada Freddy enchaineront le mardi, suivi du collectif Snarky Puppy et Liniker le mercredi.

La soirée du jeudi 6 juillet sera portée par Gospel Philharmonic, Experience et Adi Oasis. Cimafunk, Grupo Company Segundo et Harold Lopez-Nussa ambianceront le Théâtre Antique le vendredi, avant de retrouver MEUTE et Electro Deluxe le lendemain.

Le weekend se terminera en douceur avec Melody Gardot programmée le dimanche 9 juillet. Seront aussi de la partie Célia Kameni, Alfio Origlio, Yessai & Marc Karapetian et Terri Lyne Carrington.

Joe Bonamassa et Joe Louis Walker se partageront l’affiche de Jazz à Vienne le lundi suivant.

La chanteuse Norah Jones enchainera le mardi 11 juillet, tout comme Mavis Staples.

On notera aussi la présence de Pat Metheny Side-Eyes et Sixun le mercredi, suivi le jeudi 13 juillet pour la soirée de clôture de Goran Bregovic, Incognito, Samara Joy, Ajate, Voilaaa, Sound System et Lou Rivaille.

La programmation complète ainsi que la billetterie sont à retrouver ici.