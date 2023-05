Commandant de police renversé près de Lyon : trois interpellations dont celle du conducteur ivre et drogué

Ce mercredi après-midi, un commandant de police avait été percuté par une voiture à Vienne au sud du Rhône. L’agent avait été gravement touché et transporté en urgence vers l'hôpital Lyon Sud. Quatre suspects avaient pris la fuite à bord d’une Renault Clio. Selon le Dauphiné Libéré, le véhicule a été retrouvé vide de tout occupant peu après. Trois individus ont finalement été interpellés par les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête ouverte pour tentative d’homicide volontaire et refus d’obtempérer. Parmi elles, le conducteur présumé de la voiture folle, âgé de 34 ans. Ce dernier était sous l’empire de l’alcool et des stupéfiants. Il a été placé en garde à vue.

Le ministre de l’Intérieur avait réagi sur Twitter en affirmant son "plein soutien au commandant de police percuté par un véhicule qui prenait la fuite lors d’un contrôle routier". Gérald Darmanin indique que le fonctionnaire "souffre de fractures multiples".