Jazz à Vienne 2022 se dévoile un peu plus, MC Solar en invité vedette

Ce mardi matin, la direction de l’évènement a dévoilé de nouveaux noms pour l’édition qui se tiendra cette année du 29 juin au 13 juillet.

Pour cette 41e édition, les festivaliers fans de rap ont rendez-vous le 29 juin pour la soirée hip-hop. MC Solaar sera présent, accompagné d’un big band jazz. Une soirée durant laquelle il sera aussi possible d’écouter le pianiste-producteur londonien Alfa Mist.

Puis, le 6 juillet, viendra se produire sur scène le Franco-Américain Marc Rebillet, très connu sur les réseaux sociaux avec ses musiques électroniques loufoques et entrainantes. "Un show hors normes et explosif" d’après l’organisation du festival.

Enfin, la dernière annonce concerne le 2 juillet. La scène du Théâtre Antique accueillera alors le pianiste et multi-instrumentiste Bachar Mar-Khalifé et son père, le oudiste, chanteur et compositeur Marcel Khalifé. Ils proposeront alors un hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich.

Les festivaliers avaient déjà vu passer les premiers noms des artistes présents cet été : Herbie Hancock, Jamie Cullum, George Benson, Michael Kiwanuka, Black Pumas, Maceo Parker, Cory Wong, Thomas de Pourquery, Nate Smith, Flavia Coelho ou encore Nubiyan Twist. Le reste de la programmation sera rendue publique le 15 mars.

La billetterie est déjà ouverte avec plusieurs offres.