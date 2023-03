Incendie de la mairie du 4e arrondissement : les groupes de la majorité attendent "un soutien plein et entier" des autres élus de Lyon

Ce samedi matin, on ne parle plus du tout des auteurs des dégradations commises vendredi soir en ville et des 36 individus d’ultragauche interpellés, mais bien de l’opposition de Grégory Doucet. Le maire EELV de Lyon n’a guère apprécié de voir qu’aucun élu hors de sa majorité n’a apporté de message de soutien à ses équipes après l’incendie de l’entrée de la mairie du 4e arrondissement ou les dégradations de jeudi soir à l’Hôtel de Ville.

C’est donc logiquement que les présidents des trois groupes constituant la majorité au conseil municipal tiennent le même discours dans un communiqué commun. Signé par les écologistes Philomène Récamier et Gautier Chapuis, la socialiste Sandrine Runel et les affiliés à la France Insoumise Alexandre Chevalier et David Souvestre, le texte leur permet d’exprimer leur "solidarité sans faille auprès du maire du 4e arrondissement Rémi Zinck et du maire de Lyon Grégory Doucet".

Mais aussi de fustiger le silence de l’opposition. "Nous attendons un soutien plein et entier de la part des conseillères et conseillers du Conseil municipal de Lyon ainsi que des d’arrondissements. La dégradation d’un service public de proximité et du quotidien doit nous appeler à une attitude républicaine vis-à-vis de nos concitoyennes et concitoyens. Ce moment de gravité dans notre ville ne peut justifier les attaques déplacées et irresponsables qui ont eu lieu depuis quelques jours l’égard des élues et élus en responsabilité", attaquent-ils.

Selon les membres de la majorité, "les Lyonnais attendent de nous de faire corps et d’exprimer notre solidarité indépendamment de nos étiquettes partisanes quand un bien commun de notre ville est attaqué".