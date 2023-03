Grégory Doucet en colère contre ses opposants après l’attaque de la mairie du 4e : "Ils desservent notre ville"

Mais les dégradations commises jeudi soir contre l’Hôtel de Ville de Lyon puis l’attaque de la mairie du 4e arrondissement touchée par un incendie dans son entrée vendredi soir n’ont pas occasionné de prises de position de l’opposition pour soutenir la majorité écologiste.

Et ça, Grégory Doucet ne le comprend pas.

Selon nos informations, le maire EELV de Lyon est dans une colère noire ce samedi matin depuis Paris où il se trouvait pour intervenir dans la matinale de RMC. Outre les dégradations qu’il a condamné vendredi soir "avec la plus grande fermeté", il en veut aussi aux élus LR. Dans des propos rapportés par son entourage, l’édile a eu des mots assez forts à l’encontre de ces derniers, et de son opposition en général : "En plus de parler continuellement en mal de Lyon, ils se permettent de confondre retrait de la réforme des retraites et politique locale. Ils desservent notre ville".

Grégory Doucet reproche ainsi au maire du 2e arrondissement Pierre Oliver d’avoir publié des vidéos et des photos en direct des exactions commises par les casseurs sur fond de manifestations sauvages contre la réforme des retraites. Et d’avoir écrit sur Twitter : "honte aux casseurs et ceux qui n’arrivent pas à les dénoncer".

Grande tristesse ce soir pour notre presqu’île saccagée par les groupes d’extrême-gauche. Rien ne justifie cette violence et cette destruction sauvage. Merci à nos forces de l’ordre et à la préfecture pour leur action. pic.twitter.com/DkOMyW7bLF — Pierre OLIVER (@poliver69) March 16, 2023

Scènes de desolation à Croix Rousse: incendies à la mairie du 4ème, messages violents. Merci aux forces de l’ordre et aux pompiers, honte aux casseurs et ceux qui n’arrivent pas à les dénoncer #Lyon @CNEWS @BFMTV @LCI pic.twitter.com/5QxoT3lZRs — Pierre OLIVER (@poliver69) March 17, 2023

La conseillère municipale LR Béatrice de Montille a aussi provoqué l’ire des Verts en publiant de nombreuses photos de l’Hôtel de Ville tagué sans apporter son soutien à ceux qui l’occupent.

Mairie NUPES du 4ème arrondissement de #Lyon incendiée : @Gregorydoucet et @Mohamed__Chihi vont-ils enfin prendre conscience des conséquences dramatiques de leur inaction et de leur posture militante appelant à la désobéissance civile ? pic.twitter.com/DTol0XaLAC — Béatrice de Montille (@bdemontille) March 17, 2023

Le sénateur et conseiller municipal Etienne Blanc n'est pas en reste en déclarant au sujet de l'incendie de la mairie du 4e : "En justifiant et légitimant la violence pour la substituer au débat politique, les verts et l’extrême gauche ont allumé une mèche qui s’approche dangereusement d’un baril de poudre. On savait la majorité municipale incompétente. On la voit maintenant dangereuse pour la paix civile".

"Nous aurions pu attendre une autre attitude vis-à-vis d’élus républicains qui aiment Lyon", fait savoir Grégory Doucet auprès de ses équipes ce samedi.

Comble de l’ironie, seul le député Renaissance Thomas Rudigoz, qui aurait voté la réforme des retraites jeudi sans le recours au 49.3, avait apporté ce samedi matin son soutien "à la police, à leurs blessés et aux élus et agents de la mairie du 4e victime d’un incendie". Il a ensuite été suivi par David Kimelfeld, ancien président de la Métropole et ex-maire du 4e.