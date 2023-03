La Métropole de Lyon fait verdir sa flotte avec sa première benne à ordure ménagère électrique

Après plusieurs mois de tests dans les zones de Meyzieu, et de Rillieux, la Métropole de Lyon a décidé d’acheter sa première benne à ordure ménagère (BOM) 100% électrique. Composée de 134 véhicules, la flotte de la collectivité a progressivement été renouvelée par des BOM en Gaz Naturel de Ville. Cela fait de nombreuses années qu’elle n’achète plus de nouveaux véhicules diesels, désormais avec ces nouveaux camions totalement électriques, elle se dirige vers un parc de bennes à ordures plus vert.

Bruno Bernard est fier de ce choix pour les avantages que ces nouveaux véhicules apportent. "Ils ont deux avantages, d’abord améliorer les conditions de travail de nos travailleurs d’un milieu qui est déjà très difficile. Naturellement c’est aussi avoir une énergie décarbonée et de lutter contre la pollution", déclare le président de la Métropole de Lyon.

En effet avec ces nouveaux véhicules les conducteurs et les éboueurs ne sont plus gênés par les bruits et les échappements de gaz à l’arrière du véhicule. Durant la phase de test de 18 mois, plusieurs problèmes ont tout de même été soulevés par les travailleurs. Dont un en particulier sur l’autonomie du véhicule qui n’était pas suffisante pour assumer les tournées. Ces soucis d’ordres techniques ont été corrigés assure le fabricant, Renault Trucks. Cette nouvelle version de batterie a gagné près de 30% d’autonomie par rapport à la précédente, le véhicule peut désormais faire entre 60 et 80 km.

Ces nouveaux véhicules ont tout même plusieurs dizaines de centimètres de longueur en plus comparé aux modèles diesel. Seul le temps permettra de savoir si ces modèles vont pouvoir circuler sans gêne sur le territoire métropolitain.

Bruno Bernard et la Métropole de Lyon annoncent l'arrivée de 2 véhicules électriques supplémentaires, d’une valeur de 460 000 euros chacun, cet été.

C.R.