Universités : des blocages sur plusieurs sites, scènes de violences à Lyon 3

Les étudiants se mobilisent à nouveau contre la réforme des retraites, en marge d'une journée nationale d'actions. Un blocus est en cours ce mardi matin devant les campus de l'Université de Lyon 2. Le site de Bron est concerné, tout comme celui des berges du Rhône.

Aucune activité

Sur les réseaux sociaux, l'Université Lyon 2 informe que les cours en présentiel ne seront pas maintenus ce vendredi sur le site de la Porte des Alpes et sur le campus des Berges du Rhône aujourd'hui.

La manufacture des Tabacs de Lyon 3 a également été bloquée, c'est de là que partira le cortège en début d'après-midi. Des bagarres entre étudiants ont aussi été filmées ce mardi matin devant l'établissement vers 8h du matin. On ne sait pas encore si des blessés sont à déplorer.

D'après un étudiant qui a contacté notre rédaction, il s'agissait d'une "attaque délibérée d'une vingtaine de membres de l'ultra-droite armés de gants coqués, de bâtons ou même pour l'un des agresseurs d'un poing américain, contre des étudiants qui distribuaient des tracts pour expliquer les raisons du blocage". Plusieurs blessés seraient à déplorer dans les deux camps, d'après le jeune homme qui met en cause le groupuscule "La Cocarde", dont le leader aurait été reconnu parmis les individus véhéments. Le commando aurait finalement été mis en fuite grâce "au regroupement de témoins qui se sont opposés pour faire barrage".

Dans un communiqué, l'UNI Lyon explique que ce lundi, "une Assemblée générale organisée par l’UNEF a voté le blocage de Lyon 3, notamment du campus de la Manufacture des tabacs. Dès lors, c’est près d’une cinquantaine d’antifas, dont la plupart ne sont pas étudiants de Lyon 3, qui sont venus tôt ce matin bloquer le campus". Les étudiants de l'UNI dénoncent "ces dégradations et ces blocages, qui nuisent à la liberté d’étudier et au droit à la continuité pédagogique. [...] Si le contexte politique actuel fait l’objet de débats et de confrontations idéologiques, tout cela ne doit pas permettre à l’extrême gauche d’imposer sa loi sur les différents campus universitaires. Lyon 3, symbole de l’excellence et de la réussite, ne doit pas subir le même sort que ces mêmes militants font subir à Lyon 2. Rappelons que les blocages et les dégradations physiques des universités constituent un délit pénal, et que les réparations coûtent des milliers d’euros chaque année au contribuable français".

Le syndicat, enfin, "demande à la présidence de l’Université de mettre fin à ces blocages et de rétablir le déroulement des cours pour éviter un report du calendrier universitaire, notamment des examens".

[COMMUNIQUÉ] En raison de blocages sur les campus PDA & BDR, les conditions d'accueil des étudiant·es et personnels ne sont pas réunies. Aucune activité ne peut y avoir lieu ce jour, mardi 28 mars. Consultez votre mail #Lyon2 pour rester informé·es. — Université Lyon 2 (@univ_lyon2) March 28, 2023

