La Région demande à la SNCF de rembourser ses abonnés TER pour le mois de mars

Ce jeudi, la région Auvergne-Rhône-Alpes a soumis la demande à la SNCF de rembourser les abonnements de mars des utilisateurs du réseau TER. Un mois durant lequel le trafic ferroviaire a forcément été perturbé par le mouvement social contre la réforme des retraites.

Ce jeudi, la Région demande "un geste en direction des usagers." Laurent Wauquiez, président de la Région et Frédéric Aguilera, vice-président délégué aux transports, ont écrit à la direction de la SNCF pour que le service national réalise cette initiative.

Un geste de compensation, qui interviendrait alors que les perturbations liées au trafic ferroviaire s’accentuaient déjà bien avant l’éveil du récent mouvement social.

Cette demande de remboursement concerne à la fois les abonnés mensuels et annuels du réseau TER sur la région.

Difficile de fidéliser sa clientèle lorsque les retards s’accumulent et les jours de grève des cheminots s’empilent. Et ça, Frédéric Aguilera l’a bien compris : "Il est indispensable qu’un geste important soit fait par la SNCF à l’attention des abonnés qui utilisent ces trains au quotidien et subissent de lourdes perturbations. Ces usagers fidèles ne peuvent pas à la fois subir cette situation et payer leur abonnement", réagit-il dans un communiqué de presse.