ASVEL : après l’échec de la revente à Smart Good Things, Tony Parker se tourne vers John Textor

L’actualité est très chargée du côté de l’ASVEL. Alors qu’il doit s’envoler ce vendredi en direction du Texas pour sa cérémonie d’intronisation au panthéon du basket mondial (Hall of Fame), une nouvelle rumeur git sur le rachat du club villeurbannais. Selon l’Equipe, Tony Parker serait en discussions avancées avec John Textor, le nouveau propriétaire de l’OL. Alors que TP avait renoncé à vendre ses parts de l’ASVEL, l’option John Textor prend en crédibilité.

Toutefois, l’homme d’affaires américain souhaiterait que TP reste l’actionnaire majoritaire. L’investissement entrevu par John Textor ne serait alors que minoritaire au capital du club. Le président de l’ASVEL serait donc déjà en train de revoir ses plans, récemment tombés à l’eau suite à l’échec de la revente du club à Smart Good Things.

Cet échec amène d’ailleurs une incertitude de plus à Villeurbanne. Pour rappel, en mars, le projet de conversion des parts ASVEL de Tony Parker en parts Smart Good Things n’a pas abouti. En cause, le refus des actionnaires minoritaires LDLC et OL Groupe, liés par un pacte auquel Serge Bueno, président de SGT, n’avait pas connaissance. Ce pas en arrière de TP aurait rendu furieux l’homme d’affaires israélien, qui s’est retiré de toutes négociations ce jeudi : "Nous prenons acte du refus exprimé par une minorité d’acteurs de considérer l’ambition que nous portions, refus pour lequel chacun peine encore à trouver un explication sérieuse", peste Serge Bueno dans un courrier adressé à TP.

Alors que Smart Good Things est toujours le sponsor principal de l’ASVEL, ce projet avorté pourrait remettre en question la poursuite même du partenariat entre les deux entités. Si SGT venait à rompre ce partenariat, l’ASVEL perdrait un apport de 7 millions d’euros, selon les chiffres de cette saison.

Divers sentiments doivent traverser l’esprit de Tony Parker ce vendredi. Alors qu’il va recevoir, de l’autre côté du globe, la plus haute distinction pour un basketteur, le président de l’ASVEL devrait avoir une partie de son esprit dans le Rhône. Alors qu’il doit gérer la récente sanction administrative et sportive de son club, TP est maintenant à la recherche de nouveaux soutiens financiers.