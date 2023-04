Toulouse-OL : et maintenant, la passe de trois ?

Après sa victoire à Rennes, l’OL se rend dans la ville rose pour espérer faire le neuf sur neuf. Avant ce match d’ouverture de la 31e journée, Lyon est septième, à cinq points de la cinquième place. Les Gones viennent chercher une troisième victoire de rang en championnat, ce qui n’est pas encore arrivé cette saison et depuis plus d’un an. (Lire la suite sur Lyon Foot)