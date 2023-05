Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (6 et 7 mai)

Marché des créateurs Lyon Can Do It !

Le rendez-vous est une nouvelle fois donné au Grand Hôtel-Dieu, plus précisément dans la cour du Midi. Sophie de Lyon Can Do It organise un nouveau marché de créateurs de la région. L’évènement se déroule ce samedi de 10h à 19h avec de la décoration, des bijoux, des illustrations, des accessoires ou encore des vêtements à découvrir. Entrée libre. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Le salon du Made in France à Lyon !

Lyon sera la capitale du Made in France ce week-end. Le salon du Made in France aura en effet lieu pour la première fois à Lyon, plus précisément à La Sucrière. Ce sont 150 exposants venus de tout le pays, dont un tiers de la région, qui mettront le Made in France à l’honneur. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. Toutes les informations ici

Super Dimanche !

C’est le rendez-vous à ne pas manquer chez Heat Lyon dans le quartier de Confluence. Super Dimanche proposera ce dimanche de 12h à 22h des ateliers pour les enfants, de la danse ainsi qu’un bal avec orchestre. Des jeux seront également à disposition. Plus d’informations ici



Ouverture de la Vogue d’été de la Confluence !

Elle est de retour sur le quai Perrache pour plusieurs semaines. La Vogue d’été de la Confluence s’installe jusqu’au 11 juin prochain avec plus de 50 attractions pour toute la famille sans oublier les stands gourmands avec au bout barbes à papa, pommes d’amour, churros et confiseries. Plus d’informations ici

La Vaisselle des Chefs au Marché Autrement !

Le rendez-vous est donné sur la place Maréchal Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon. Le Marché Autrement va régaler les visiteurs avec de nombreux stands mais également la possibilité de repartir avec de la vaisselle d’un célèbre chef lyonnais. Ce sera le cas ce week-end de la vaisselle de Pierre Orsi qui a fermé les portes de son restaurant emblématique à la fin du mois d’avril. Assiettes, verres ou encore nappes seront à saisir. Toutes les informations pratiques ici

Un pop-up store vintage !

Direction la place Fernand Rey dans le 1er arrondissement pour un nouveau pop-up store qui se déroulera ce samedi et ce dimanche de 13h à 19h. A découvrir sur place : une boutique vintage streetwear mais également un créateur designer confectionnant ses articles à la main. Un DJ Set est également prévu à partir de 18h. Plus d’informations ici