Manifestation finalement autorisée à Lyon : 2000 participants, 4 interpellations

Deux heures avant le rendez-vous place Jean-Macé, le tribunal administratif de Lyon avait rétoqué l’arrêté préfectoral qui interdisait la manifestation contre la réforme des retraites mais aussi l’inflation et les violences policières.

Ce sont ainsi 2000 personnes (650 selon le comptage de la préfecture du Rhône) qui ont rallié la Manufacture des Tabacs en défilant avenue Berthelot puis boulevard des Tchécoslovaques.

Malgré le timing serré, des black blocs ont réussi à intégrer le cortège et à faire un peu de dégât. Moins nombreux, ils ont été plus facilement contenus et identifiés par les forces de l’ordre. Quatre interpellations ont été menées. Du gaz lacrymogène a également été utilisé à mesure que les manifestants se rapprochaient de l'université Lyon 3.

Une répétition avant ce lundi et le déplacement présidentiel d’Emmanuel Macron à Montluc pour rendre hommage à Jean Moulin ? Un important périmètre d’interdiction de manifester a été établi par les services de l’Etat. Mais on imagine mal les opposants les plus virulents - et Lyon en compte beaucoup - s’en contenter.