Voyage mémoire pour Bruno Bernard et des collégiens dans un ancien camp de concentration nazi

Celui de 2023 se tient au camp de Natzweiler-Struthof avec des élèves de 3ème. Un travail pour se souvenir de longue haleine puisque les élèves et leurs professeurs ont travaillé autour de ce sujet tout au long de l’année scolaire. En 2023, ce n’est pas un mais bien deux voyages qui sont organisés par la collectivité lyonnaise. Au total, près de 200 collégiens vont visiter ce lieu chargé d’histoire. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et Véronique Moreira, vice-présidente en charge de l’éducation prennent part au second voyage qui se déroule du 10 au 11 mai, le premier s’étant déroulé du 2 au 3 mai. Plusieurs associations de mémoire, de l’inspection académique et de parents d’élèves se rendent aussi sur place.

Au cours de ce déplacement, les élèves ont notamment visité le Mémorial aux héros et martyrs de la déportation et la Nécropole nationale ainsi que la chambre à gaz de l’ancien camp de concentration. Le deuxième jour, les collégiens visiteront les institutions européennes de Strasbourg.

"À travers ce voyage mémoire, la Métropole de Lyon souhaite renforcer son engagement dans l’éducation au travail de mémoire et entend favoriser chez les collégiens la pratique d’une citoyenneté active et éclairée", indique Bruno Bernard.

Pour rappel, le camp de Natzweiler-Struthof a été le lieu d’expériences médicales nazies et près de 52 000 personnes y ont été déportées entre 1941 et 1944.