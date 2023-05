Deux Lyonnaises parmi les sportifs préférés des Français

Le judoka rassemble 43% des suffrages, aussi bien chez les Français que chez les amateurs de sports. Il devance le footballeur Kylian Mbappé et le rugbyman Antoine Dupont.

Deux Lyonnaises font partie du Top 10. Wendie Renard se classe 8e. La capitaine de l'OL féminin et de l'équipe de France recueille 11% des suffrages (et 13% chez les amateurs de sport). Elle est suivie de près par Caroline Garcia. La joueuse de tennis originaire de Lyon et actuellement 4e du classement WTA a, elle, rassemblé 10% des votes.