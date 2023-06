Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (3 et 4 juin)

Les Fêtes consulaires sur la place Bellecour !

Un grand village sera installé ce week-end sur la place Bellecour à l’occasion des Fêtes consulaires. Ce sont 46 pays qui sont représentés cette année avec comme thème les Jeux et les Sports dans le monde. Rendez-vous samedi de 11h à 19h et dimanche de 12h à 18h. Toutes les informations pratiques à retrouver ici

Rendez-vous aux jardins !

"Les musiques du jardin" est le thème de cette édition 2023 des "Rendez-vous aux jardins" dont l’objectif est de mettre en lumières les parcs et les jardins de France. De nombreuses animations sont notamment prévues à Lyon à l’ENS Lyon, au Parc Blandan ou encore à Lugdunum – Musée et théâtres romains. Le programme complet est à retrouver ici

Marché de créateurs spécial Fête des Mères !

La Fête des Mères c’est ce dimanche ! En manque d’idées ? Direction le Grand Hôtel-Dieu dans le 2e arrondissement pour un marché des créateurs dédié aux mamans. Des créateurs de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes seront présents avec au bout de la décoration, des bijoux, des illustrations, des accessoires, des vêtements, des cosmétiques, de la maroquinerie… Le rendez-vous est donné ce samedi de 10h à 19h. Entrée libre. Plus d’informations ici

Marché de créateurs du Textile Lab !

Direction le 1er arrondissement de Lyon, plus précisément le 35 rue René Leynaud, où le Textile Lab lancera ce samedi son marché avec la présence d’une dizaine de créateurs. Ce nouveau rendez-vous aura lieu de 11h à 20h. Les détails de l’évènement sont à retrouver ici

Chouette alors !

Les petits comme les grands trouveront leur bonheur ce samedi du côté du Jardin des Chartreux dans le 1er arrondissement de Lyon à l’occasion de l’évènement "Chouette alors !". Des stands et des animations (crossfit, jeux, ateliers…) seront proposés au public de 12h à 19h. Le programme détaillé est à retrouver ici

Vegan Place Lyon !

La place de la République accueillera ce samedi de 12h à 18h une Vegan Place avec l’objectif de découvrir le mode de vie vegan dans une ambiance festive et conviviale avec des stands et des espaces pour s’informer. Plus d’informations ici

Roller & Dance à La Commune !

Rendez-vous ce dimanche de 14h à 17h dans le 7e arrondissement. La Commune accueille une nouvelle édition de la Roller & Dance. En rollers ou en baskets, c’est le moment de venir danser. Dresse code : coloré. Entrée libre. Attention pas de location de rollers ni de baskets. Toutes les informations ici

Festival "La Terre des Cerises" !

Le rendez-vous est donné à partir de ce samedi et jusqu'au 10 juin au centre commercial Saint Genis 2. Il faut dire que la cerise est l'emblème des lieux ! Le fruit sera donc mis à l'honneur avec de nombreuses animations comme un marché des producteurs, des animations culinaires et créatives. Tout le programme est à retrouver ici