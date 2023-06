Tennis : Benoît Paire et Lucas Pouille présents à l’Open Sopra-Steria de Lyon

L’Open Sopra Steria de Lyon accueille du beau monde cette année. En participants notables, les français Benoît Paire et Lucas Pouille seront de la partie, sur les courts du Tennis club de Lyon. Ce tournoi ATP Challenger 100 se déroulera du 12 au 18 juin et pourrait permettre aux deux français d’engranger leurs premiers points dans la course aux Jeux Olympiques 2024.

Dirigé par Lionel Roux, ancien tennisman professionnel lyonnais, et Benoît Dupré, entrepreneur basé à Lyon, ce tournoi est aussi une chance pour de plus jeunes joueurs. Notamment pour Quentin Halys, 80e mondial, qui pourrait lui aussi prétendre à la sélection tricolore l’année prochaine.

L’Open Sopra-Steria est l’occasion pour les joueurs français de se relancer : le sulfureux Benoît Paire est redescendu à la 149e place mondiale et Lucas Pouille vient tout juste de revenir dans le top 400.

Le tirage au sort des premières rencontres aura lieu le 10 juin prochain, soit deux jours avant le début des hostilités.

Les tarifs grand public n’excèdent pas les 12 euros et les accès aux entraînements des joueurs est gratuit.

Après le succès de l’Open Parc en mai dernier et la victoire d’Arthur Fils, Lyon accueille une nouvelle compétition du circuit ATP. Avec une nouvelle victoire française ?