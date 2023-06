Alexandre Vincendet : "L'immigration zéro est un leurre, mais ne rien contrôler est une folie"

Depuis de nombreux mois, Alexandre Vincendet est l'un des Républicains qui poussent le plus pour se rapprocher de Renaissance. Le député rhodanien réclame un "pacte majoritaire" et non une fusion, pour "arriver à se mettre d'accord sur les grandes priorités de notre pays". Selon lui, l'objectif est multiple : "Stabiliser les choses, proposer des solutions concrètes et durables, éviter l'immobilisme".

Le parlementaire rappelle d'ailleurs que "tous les textes sont passés depuis le début du mandat".

"Entre l'extrême droite qui essaie de nous aspirer et faire une alliance avec le parti présidentiel, il faut choisir pour ne pas être dans l'entre-deux mortifère", poursuit Alexandre Vincendet à destination de ses collègues LR trop hésitants.

Alors que la loi immigration va occuper l'Assemblée nationale, l'ancien maire de Rillieux-la-Pape réclame un texte solide : "Si on ne fait pas de propositions concrètes, on fait le lit de l'extrême-droite".

Pour lui, "l'immigration zéro est un leurre, mais ne rien contrôler est une folie".

Interrogé sur Laurent Wauquiez avec qui les relations sont glaciales, Alexandre Vincendet regrette les multiples coupes des subventions culturelles, puisque Rillieux en a été victime : "Ce ne sont pas des méthodes".

00:00 Rapprochement LR-macronistes

03:40 Loi immigration

08:26 Attaque d'Annecy

09:36 Dissensions à droite sur la réforme des retraites

11:56 Laurent Wauquiez

13:42 Coupes des subventions culturelles