La Ville de Lyon rend hommage à sa "Mère Brazier" en nommant une école à son nom

Après avoir tenu plusieurs restaurants à Lyon, voilà que la "Mère Brazier", Eugénie de son prénom, a désormais une école à son nom. Cocasse pour une si bonne cuisinière qui ne savait pourtant "ni lire ni écrire" lorsqu’elle est arrivée dans la capitale des Gaules à 19 ans, précise sa petite-fille Jacotte Brazier, présente pour la visite des lieux.

Située dans le 2ème arrondissement dans le quartier de la Confluence, cette école maternelle et primaire flambant neuve ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine et pourra accueillir, à terme, 15 classes, 9 élémentaires et 6 maternelles.

Néanmoins, le quartier n’étant pour l’instant pas terminé, seulement "deux ou trois classes" seront ouvertes pour la rentrée 2023, une cinquantaine d’enfants étant seulement inscrits. "Une fois que le quartier prendra vie, l’école montera progressivement en charge. Nous ne sommes pas inquiets", indique Grégory Doucet, maire de Lyon. A noter qu’une crèche, mitoyenne à l’école, a déjà ouvert ses portes depuis avril dernier.

Nommer cet établissement après la "Mère Brazier" n’est pas anodin. C’est ici que se trouvait le marché gare de Lyon, lieu où se rendait très régulièrement Jacotte Brazier lorsqu’elle s’occupait de l’un des restaurants de sa grand-mère. "C’est un honneur formidable pour moi", confie-t-elle, lunette de soleil sur le nez et sourire aux lèvres.

L’école se trouve d’ailleurs dans une ancienne halle de ce marché. C’est la mairie du 2ème arrondissement qui a suggéré ce nom pour cette école, proposition qui a ensuite été votée en conseil municipal en mars dernier.

Cours de récréation végétalisées, sols clairs, ventilation naturelle des pièces, présence de brasseurs d’air dans les salles de classes… La Ville de Lyon a mis les moyens pour que les enfants se sentent au mieux dans cette école. Le projet, débuté en 2018, a coûté près de 18 millions d’euros. La mairie centrale ainsi que la zone d’activités de la Confluence (composée de la Ville de Lyon et de la Métropole) ont communément financé ce projet.

T.B.