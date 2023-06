Ligne Lyon-Bordeaux : Railcoop au bord de la faillite

La coopérative ferroviaire Railcoop a annoncé avoir un déficit de l’ordre 4,3 millions d’euros en 2022. Elle a donc un besoin « de trésorerie urgent » pour faire face à ses pertes, a-t-elle rapporté à l’AFP ce mercredi.

Concrètement, la direction de la coopérative indique qu’elle doit absolument trouver 100 000 euros avant le 30 juin, 300 000 euros avant le 31 juillet et 500 000 euros pour le 30 septembre pour simplement être en capacité de payer les salaires de ses employés et ses fournisseurs.

En plus de la nécessité de trouver de l’argent à très court terme, Railcoop doit aussi en trouver à long terme. Ainsi, elle doit réunir près de 2,8 millions d’euros d’ici l’été 2024 pour embaucher et former des personnes pour être en capacité d’utiliser la ligne Lyon-Bordeaux.

"Qui va nous garantir des emprunts dans la situation actuelle ?"

Afin de répondre aux échéances, la coopérative ferroviaire annonce vouloir obtenir un "un prêt de trésorerie, auprès de nouveaux partenaires financiers", mais aussi sur des "prêts bancaires, garantis par les collectivités territoriales". La Ville de Lyon et la Métropole seront-elles sollicitées ? Pour l’instant, rien ne l’indique. Enfin, la vente de 100 000 bons d’achats de 30 euros entre le 4 juillet et le 30 septembre serait une possibilité étudiée par la direction de Railcoop pour faire rentrer de l’argent dans ses caisses rapidement.

Dans une interview accordée à l’AFP, Thierry Marty, ex-représentant du syndicat Unsa-Ferroviaire, ancien administrateur salarié de la SNCF, s’interroge : "Qui va nous garantir des emprunts dans la situation actuelle ?". Il confie s’attendre à une cessation de paiement imminente.

Pour rappel, la Ville de Lyon et la Métropole ont investi dans ce projet et sont même rentrés au capital de Railcoop avec près de 20 000 euros pour la mairie et 80 000 euros pour la Métropole.