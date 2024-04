Pas de ligne Lyon-Bordeaux : Railcoop sera liquidé fin avril

Lors d'une conférence de presse, Nicolas Debaisieux a indiqué qu'elle serait "très probablement" prononcée par le tribunal de commerce de Cahors le 29 avril prochain.

Railcoop avait comme projet de relancer la ligne de train entre Lyon et Bordeaux. Ce sont près de 14 500 personnes qui étaient devenues sociétaires pour mener à bien ce projet de transport transversal qui manque en France, et qui devait aussi desservir les villes de Roanne, Montluçon, Limoges et Périgueux.

Mais avant même de pouvoir poser le moindre rail, et alors qu'elle avait acheté deux rames d'occasion à la SNCF, la coopérative avait été placée en redressement judiciaire en octobre dernier, car elle n'arrivait pas à payer les salaires, ni les factures de ses fournisseurs. Les six mois accordés par la justice n'ont pas permis de redresser la barre.

Pour Nicolas Debaisieux, c'est ce blocage de la cession des rames pour un litige avec le rénovateur qui a découragé certains acteurs de poursuivre leur entente avec Railcoop. Un effet domino négatif qui a eu raison du projet initié en 2019 et qui avait convaincu les écologistes lyonnais : la Ville de Lyon dirigée par Grégory Doucet avait ainsi injectéi 20 000 euros et la Métropole de Lyon de Bruno Bernard avait fait un chèque de 80 000 euros.

"On a pavé le chemin de succès futurs", a lancé Nicolas Debaisieux, optimiste sur la suite à donner à ce genre d'initiatives.