Métropole et Ville de Lyon au capital de Railcoop pour relancer la ligne de train vers Bordeaux

Un océan de terre séparent les villes EELV Lyon et Bordeaux depuis l'abandon de la liaison ferroviaire par la SNCF en 2012.

Pour la relancer en complément de l'A89, les élus de la Ville et de la Métropole de Lyon ont décidé en ce début d'année d'entrer au capital de Railcool.

La collectivité dirigée par Grégory Doucet a ainsi sorti 20 000 euros, celle présidée par Bruno Bernard a fait un chèque de 80 000 euros.

Dans un communiqué, Ville et Métropole disent se doter "d’un levier supplémentaire pour agir sur les enjeux de de mobilité : report modal pour les déplacements de voyageurs et de marchandises, désengorgement, réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur" et "faire connaître et crédibiliser un projet ferroviaire d’intérêt général".

"La liaison Lyon – Bordeaux représente un potentiel de fréquentation très significatif. Plus au Nord, la liaison Lyon – Nantes a fait l’objet d’investissements récents (nouveau matériel roulant) et connu des records de fréquentation à l’été 2022, malgré la concurrence du TGV via Paris", citent les Verts comme exemple.

Sylvie Tomic, adjointe au maire de Lyon déléguée au Tourisme, se félicite de cette nouvelle : "Le potentiel estimé de voyageurs est de 690 000 personnes par an. Cela permettrait donc aux Lyonnaises et aux Lyonnais, et aux habitants de l’ouest de la France, une alternative à la voiture et à l’avion. L’impact positif serait important, à la fois sur la diminution des émissions polluantes mais aussi sur l’accidentologie".