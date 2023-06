"Des rats aussi gros que des chats" : l’inquiétude des salariés du centre commercial de la Part Dieu à Lyon

"Ça fait six mois que c’est vraiment invivable", explique Marie Hélène Thomet, secrétaire générale du syndicat de site CGT et Lyon Part-Dieu. "Les rats se reproduisent très vite, il y en a de plus en plus", ajoute celle qui travaille également à la Fnac du centre Westfield.

Depuis quelque temps, les salariés du centre commercial observent des animaux malades dans les magasins alimentaires, les quais de livraisons et les galeries marchandes. Photos à l’appui.

Certains perdent leurs poils et se déplacent avec des difficultés. Ceux qui sont en contact directement et indirectement avec eux sont de plus en plus inquiets. Les risques de transmissions de maladies augmentent selon les syndicats.

Les rongeurs sont surtout visibles le matin dans les zones évoquées, mais ils grouillent aussi tout au long de la journée. "Une fois, un client de Carrefour a vu un rat de la taille d’un chat traverser les rayons", s’exaspère Marie Hélène Thomet.

Lorsque les salariés ne sont pas en contact avec les nuisibles, ils subissent les odeurs "nauséabondes" de leurs excréments.

La direction du centre commercial aurait déjà déposé des boîtes empoisonnées face à la détresse des salariés. Cependant, ils auraient utilisé des boîtes trop petites en raison de la taille des animaux. La CGT en attend beaucoup plus de leur part et demande une dératisation à la hauteur des besoins.

Une conférence de presse aura lieu ce mercredi midi. Le syndicat espère que la médiatisation de cette situation "urgente" poussera la direction à réagir.