Les ambitions du centre commercial Westfield la Part-Dieu pour 2024

Jean-Philippe Pelou-Daniel est le directeur du centre commercial Westfield La Part-Dieu depuis 2018 et l’avait déjà été de 2011 à 2015. Il a ainsi contribué au développement marquant et à l’ascension du centre. Selon lui : “Les performances sont devenues très intéressantes en termes de fréquentation et de chiffre d’affaires“, notamment grâce à l’extension et à la rénovation de 2021.

De nouvelles enseignes

Westfield La Part dieu est l’un des plus gros employeurs privés de la région et compte 289 commerces au total. Etant un lieu stratégique pour les enseignes, le centre commercial va en accueillir des nouvelles cette année. Parmi elles, se trouveront : Horace Cosmétique (le 24 février), BioTech (au mois d’avril), Poltronesofa (au mois de mai), Skechers, Sixth June (au mois de juin), Nachos et Sushi Way (cet été). Des travaux d’agrandissement sont également prévus pour le magasin Normal, qui passera de 363 à 500m carré. “Mon rêve serait d’avoir un bouchon lyonnais un jour dans le centre“, déclare le directeur.

Les engagements du centre commercial

“Nous avons réduit de -25% nos consommations“, dit Jean-Philippe Pelou-Daniel. D’ici 2030, le directeur du centre commercial s’engage à être neutre sur les émissions carbones et d’ici 2050 sur toute l’échelle. En suivant un plan de sobriété, il affirme : “On ne chauffe plus les parties communes et on maintient la température à 17 degrés. En été c’est le même principe, on conserve une température de 26 degrés“. Les rideaux d’airs chauds ne sont activités plus que trois jours dans l’année, contre tout l’hiver auparavant. En ce qui concerne l’éclairage, 60% de ceux des parkings ont été diminués et l’intégralité du centre est passé en LED. “Jusqu’à 11 heures, il n’y a que 50% des éclairages dans le bâtiment“, explique le directeur.

La sécurité

Le centre commercial accueillera la “semaine des gestes qui sauvent“ tous les ans et le 22 mars il sera possible de participer au “Don du sang“. Aussi les commerces sont formés au dispositif Angela, un système permettant à des personnes en danger de se mettre en sécurité auprès des commerçants. Il suffit de “demander Angela“ et les responsables des lieux accueillent la personne et préviennent la sécurité. L’objectif est de former toutes les enseignes, en plus de l’accueil qui l’est déjà.

E.M