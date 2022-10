Une convention d’objectifs et de performance signée entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau ont signé ce mercredi la première convention d’objectifs et de performance dont l’objectif est de développer conjointement "un service plus fiable aux usagers des trains régionaux TER et Léman Express".

Une convention existait déjà entre la collectivité régionale et SNCF Voyageurs, chargée du service régional de transport ferroviaire de voyageurs, mais pas avec SNCF Réseau, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

"Elle s’inscrit dans une démarche globale de SNCF Réseau de contractualiser avec les Régions pour renforcer la qualité de service de l’infrastructure, et dans la continuité des contrats de performance signés avec les Régions Sud Provence-Alpes Côte d’Azur, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France", explique la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette convention, dont la durée est de deux ans, prévoit notamment "de mieux partager entre les deux parties la connaissance des performances des lignes du réseau et des points de fragilité, de travailler en commun sur la planification des travaux structurants dans la durée, d’anticiper les évolutions de l’offre de transport pour faciliter la réalisation des travaux et de définir des objectifs de performance de l’infrastructure pour réduire les retards et les suppressions".

A noter que la convention intègre un dispositif financier de bonus/malus concernant l’atteinte des objectifs et leurs conditions de réalisation.